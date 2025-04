Show de Lady Gaga impulsiona recorde de 130% no turismo rodoviário do Rio de Janeiro

Amores, com uma taça de espumante na mão, estava sentada em minha poltrona de veludo quando fiquei sabendo que esse feriadão terá trânsitos caóticos nas estradas com destino ao Rio de Janeiro. Gente, os fãs de Lady Gaga, do Brasil inteiro, estão seguindo rumo à Copacabana para acompanhar o avassalador ‘Gagacabana’ que acontece neste final de semana. Amoo a dedicação dos fãs de diva pop!

Acontece que a plataforma de viagens de ônibus, Buser, revelou que, devido ao megashow de Lady Gaga, houve um crescimento expressivo de 130% nas buscas por excursões com destino ao Rio de Janeiro, comparado ao mesmo período que antecedeu a apresentação de Madonna.

Ainda de acordo com a plataforma, a mobilização dos fãs de Gaga, de todo o país rumo às terras cariocas, é o principal fator por trás desse aumento. Vale ressaltar que o show da ‘Mother Monster’ acontece no próximo sábado (3), na praia de Copacabana.

“A movimentação está intensa e estamos reorganizando a malha com nossos parceiros para ampliar a oferta de horários e dias de saída”, reforçou Kalil Rodrigues, líder de Planejamento e Precificação da Buser.

Com veículos saindo de São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), Vitória (ES) e Campinas (SP), Ribeirão Preto (SP), Uberlândia (MG) e Campos dos Goytacazes (RJ), a previsão é que as reservas superem em 100% o movimento registrado momentos antes do Show da Rainha do Pop.

“A música move as pessoas e shows desse porte tem o poder de transformar a dinâmica da mobilidade no país. Assim como aconteceu com Madonna no ano passado, a chegada da Lady Gaga está movimentando o turismo e o transporte interestadual.”

E completou: “Como plataforma de mobilidade tecnológica, nos preparamos com antecedência para garantir que mais pessoas possam viver essa experiência com praticidade, flexibilidade e preço justo.”