“Show de horrores” Mulher de Rodriguinho detona Valesca por provocar Rodriguinho

Amores, como falei na nota que lancei agora a pouco para vocês. Na noite do último sábado (22), Valesca Popozuda foi uma das atrações da festa que transformou a casa mais vigiada no Brasil no puro suco do baile funk carioca. Nossa, bateu saudades dos meus tempos de frequentadora da Furação 2000.

Não é de hoje que o Rodriguinho fica fazendo pouco caso dos artistas que estão se apresentando nas festas do BBB 24. E ao ver, o cantor fazendo o meu em seu show, Valesca não deixou barato. Então, seguida pelos demais participantes, a artista foi até a frente dele, único sentado, para dançar; fato o fez se retirar do sofá. A funkeira também cantou bem alto o refrão de “Vem Amor, Bate Não Para”, música que muito criticada pelo mesmo dias antes.

Além do cantor, quem também não curtiu nem um pouco esse afronte foi a influenciadora Bruna Amaral, mulher de Rodriguinho. No Instagram, ela desabafou: “Eu estou quieta. Até porque se eu falar o que penso nesse mundo cheio de mimimi, acho que vou presa. Mas estou só observando tudo que está acontecendo e o advogado está trabalhando. Seguimos”.