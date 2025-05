Show da Lady Gaga não custou 95 e sim 15 milhões

Se você foi um dos que acreditaram que a Prefeitura do Rio jogou R$ 95 milhões na produção do show histórico da Lady Gaga no último sábado (3), segura essa revelação bombástica: ISSO É FAKE, BEBÊ!

Circula nas redes sociais (e viralizou com mais de 3.500 compartilhamentos no Facebook, além de causar frisson no Instagram e no Threads!) que a prefeitura teria bancado sozinha o espetáculo. Mas, de acordo com o muso e meu grande amigo, o jornalista José Norberto Flesch, isso não passa de mais uma fake news do mundo pop-político!

A verdade nua e crua é que o Executivo municipal investiu R$ 15 milhões, mesmo valor desembolsado pelo governo do estado. O restante — cerca de R$ 62 milhões — veio direto do bolso de empresas privadas como Ambev, Latam e Santander, que abriram a carteira para patrocinar o showzão em Copacabana.

O babado ficou tão sério que o pessoal do Aos Fatos foi atrás da papelada oficial. E não é que encontraram o extrato publicado no Diário Oficial em 15 de abril, confirmando tim-tim por tim-tim o valor real do contrato? Antes disso, no dia 2, já havia rolado a autorização para o patrocínio. Tudo nos conformes!

E ó: o evento atraiu nada menos que 2,1 milhões de pessoas! Um verdadeiro tsunami de fãs invadiu a orla! Segundo a prefeitura, a expectativa é que o show injete cerca de R$ 600 milhões na economia da cidade. Ou seja: Lady Gaga entregou tudo e mais um pouco — inclusive retorno financeiro!

Não se deixe levar por fake news, amore. Aqui, a gente serve informação com glitter, mas com responsabilidade!