Show da dupla Maiara e Maraisa termina com homem baleado no estado do Rio

O tumulto foi causado por dois irmãos gêmeos em Paraíba do Sul (RJ

Gente, estou de cara com essa confusão que rolou! Parece que não estamos mais seguros em lugar nenhum, né? O show da dupla Maiara e Maraisa , dona dos hits “Presepada” e “10%”, agitou a cidade de Paraíba do Sul no Rio de Janeiro, mas o evento no Parque de Exposições, infelizmente não acabou nada bem.

Show da carismática dupla sertaneja acaba em confusão. (crédito: reprodução)

Ao que parece, o tumulto foi causado por dois irmãos gêmeos, de 37 anos, que estavam bastante alterados. Um deles atingiu um policial com um soco no rosto e tentou tomar uma arma das mãos dele, sendo atingido na perna. Segundo a Polícia Militar, os dois foram autuados por resistência e desacato e vão responder em liberdade. Os homens foram levados para o Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição, na cidade vizinha de Três Rios (RJ) e homem baleado segue internado até o momento.