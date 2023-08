Sheron Menezzes se emociona ao falar sobre cenas de abuso em Vai na Fé

A atriz revela que recebeu diversos relatos de mulheres que só conseguiram entender e pedir ajuda por conta da novela.

Cadê os meus noveleiros de plantão? Pois é, minhas amigas e amigos, uma das melhores novelas dos últimos tempos, Vai na Fé, infelizmente, está chegando ao fim, e nada melhor do que aproveitar o tempo que ainda resta da trama assistindo os últimos capítulos e as entrevistas dos atores que deram um show de atuação no folhetim, não é mesmo?

Na manhã desta quarta-feira (09), durante a sua participação no programa ‘Encontro’, que é apresentado pela jornalista Patrícia Poeta, a atriz Sheron Menezzes, responsável por dar vida a personagem Sol na novela, se emocionou ao falar sobre as cenas envolvendo o abuso sexual que a sua personagem sofreu de Theo, personagem interpretado pelo ator Emílio Dantas.

“Eu acho que nessa cena eu falei por muitas mulheres e eu tive relatos fortíssimos de mulheres que só entenderam o que passaram depois de assistirem a essa cena. Quando assistiu à Sol se dando conta do que aconteceu com ela, começou a se dar conta do que tinha acontecido consigo, iniciou a atriz.

Logo em seguida, Sheron afirma que fazer essa personagem, com essa temática, foi algo muito importante pra ela, mas foi muito importante, principalmente, para que outras mulheres entendessem o que estão estão passando e criassem coragem de pedir ajuda.

“Foi muito forte para mim fazer isso, foi muito importante para mim dar voz a tantas mulheres e abrir para que tantas mulheres entendessem o que estava passando e pedissem ajuda”, concluiu a interprete de Sol.