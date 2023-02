Shakira volta a alfinetar Piqué em nova música com Karol G

Nesta música a cantora afirma que já superou a dor de ver o ex com outra e que está bem melhor sem ele.

Ela cumpre o que ela promete! Após levar um belo par de chifres do ex-jogador de futebol Gerard Piqué, a musa da música colombiana, Shakira, resolveu que seu novo objetivo de vida é infernizar a vida de seu ex e melhor, monetizar em cima disso.

Depois de ter feito da música BZRP Music Sessions #53 um verdadeiro hit, onde a gata crítica Piqué e sua atual namorada Clara Chía, na madrugada desta sexta-feira (24), Shakira lançou a música TQG, que em português significa Boa Demais Para Você, em parceria com a lindíssima Karol G e que como já era esperado, trás novas indiretas ao casal.

Em parte da música, que faz questão de tratar o ex-casamento como uma “má-sorte”, a colombiana afirma que doeu ver o jogador com outra pessoa, mas que já superou e que inclusive hoje está bem melhor em ele.

“Ver você com a nova me doeu, mas estou pronta para o meu. Esqueci o que vivemos, e é isso que tem ofendido você. Até a vida melhorou para mim porque aqui você já não é mais bem-vindo. O que a sua namorada me tirou, isso nem me dá raiva, eu dou risada”, Shakira canta em trecho da música.

Não sei vocês, mas eu particularmente estou amando essas indiretas e já estou louca para passar o dia todo escutando esse feat que tem tudo pra ser um novo hit. E vocês, já escutaram as TGQ?