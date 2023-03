Shakira trocou socos com a sogra após descobrir participação em traição que causou seu divórcio

Segundo site espanhol, a coisa esquentou na família Piquet, após a cantora descobrir que a sogra emprestava a casa para encontros do filho

Parece que os casos de família não são exclusividades dos brasileiros não, viu? A relação de Shakira e Montserrat Bernabéú nunca foi das melhores. A mãe do jogador de futebol Gerard Piqué nunca fez questão de esconder que não aprovava a relação do filho com a cantora colombiana, justamente por ela ser dez anos mais velha que o filho.

Shakira e a sogra em momento mais ameno. (crédito: reprodução)

E recentemente mais uma polêmica veio à tona. De acordo com o portal espanhol “Semana”, as duas chegaram a partir para a agressão física e trocar socos na frente de Piqué e dos filhos do ex-casal, Sasha, de 8 anos de idade e Milan, de 10. Uma pessoa da família revelou que Montserrat teria iniciado a briga física dando um soco no rosto de Shakira, durante um bate-boca. A artista, então, teria revidado a agressão.

Shakira já provocou a sogra com bruxa na sacada. (crédito da foto: reprodução)

Segundo o site espanhol “El Popular”, Montserrat teria emprestado uma casa da família em Cabrils, município da Espanha, para que Piqué tivesse seus encontros às escondidas com Clara Chia enquanto ainda estava casado com Shakira. Na época, segundo o El Popular, a cantora colombiana já desconfiava da infidelidade do marido e desabafava justamente com a sogra. Que situação!