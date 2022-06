Depois de visitas seguidas à casa noturna Shakira pagou detetive para descobrir traição de Piqué

Detetive teria conseguido fotos comprometedoras do jogador e garçonete que teve seu nome ligado ao jogador, pediu demissão

Meu Deeeeus! Se nem a Shakira, que é uma deusa, tem paz com seu relacionamento, quem somos nós na fila do pão? Minha gente, a diva pop pagou detetives para ficar na cola do marido e descobrir a traição, o programa “El Gordo y la Flaca”, do canal Univisión. Não é de hoje que é muito comum colocar detetive atrás das pessoas (Alô, Buaiz), e as más línguas dizem que as imagens que a loira recebeu foram comprometedoras.

Shakira vinha percebendo um comportamento estranho do jogador, que estava visitando constantemente casas noturnas e resolveu colocar o detetive na cola de Piqué, como quem não quer nada. A cantora teria comprado as fotos que recebeu do detetive para que elas não chegassem à mídia.

De acordo com o programa “Socialité”, foi em uma dessas escapadinhas do jogador que ele pode ter encontrado o pivô da separação. A garçonete trabalhava na boate “La Travessia” e eles ficavam em um lugar reservado de câmeras e jornalistas, para que ninguém descobrisse nada que se passava ali.

O tiro saiu pela culatra, porque Shakira foi mais rápida e a garçonete, chamada pelas iniciais de C.C, pediu demissão depois de ter seu nome ligado à traição do jogador. Recebaa!