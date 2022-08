Shakira fica furiosa com flagra de Piqué e nova namorada

De acordo com o ‘Daily Mail’ a cantora ficou com os nervos à flor da pele com Piqué e Clara Chía

Vai segurando, vocês achavam que Shakira ia pagar de superada e aguentar manter a pose durante muito tempo? Se enganou! De acordo com o ‘Daily Mail’ a loira ficou furiosa com o flagra de Piqué com a estudante, Clara Chía. Vale lembrar que os dois já estão com a separação na justiça e brigam por um avião milionário.

“Muito zangada por ver o pai de seus filhos com a namorada em público”, disse uma fonte próxima. De acordo com o site, os dois combinaram de não aparecer com nenhuma pessoa nova durante esse primeiro ano de separação, mas Piqué está com a corda toda.

O jornal ‘The Sun’ contou que o novo casal tem se visto com uma frequência razoável, afinal a estudante trabalha no mesmo escritório que organiza os eventos do jogador.