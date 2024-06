Shakira fará show de graça em Copacabana no início de 2025

Amoooores, depois do sucesso do mega show da rainha do pop Madonna na Praia de Copacabana, que reuniu 1.6 milhão de pessoas no último dia 04 de maio, deixou o nosso prefeito Dudu Paes que prometeu trazer novos espetáculos gratuitos para a agenda da cidade. cidade.

Três dias após a apresentação da cantora norte-americana, o prefeito do Rio revelou em entrevista o sonho de trazer o U2 o mais breve possível. Recentemente, o colunista Bruno Chateaubriand disse que Dudu convidou Andrea Bocelli para se apresentar na princesinha do mar.

Nesses últimos dias, um nome que ganhou destaque nas redes sociais foi de Shakira. A cantora colombiana foi citada pelo artista plástico e DJ Rafael Arena como próxima artista a se apresentar em mega show na Praia de Copacabana. Lembrando que foi Arena o responsável pelo anúncio em primeira mão da vinda de Madonna ao Rio. Ao questionado pela Veja Rio, Rafael afirmou que conseguiu essa informação através de uma fonte de dentro da produtora.

A pergunta que não quer calar agora é quando será a apresentação da Shakira, o dj não confirmou se será ainda este ano ou no início de 2025, mas o jornalista José Norbeto Flesch já havia anunciado no dia 15/04 a vinda da cantora ao país entre novembro e dezembro deste ano.