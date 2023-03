Shakira exige que Piqué deixe a namorada longe dos filhos em visitas, diz jornalista

De acordo com o espanhol Jordi Martin, a cantora impôs uma exigência nas viagens de visita aos filhos de Piqué

Eu disse para vocês que o lance da Shakira estava longe de acabar e ter um ponto final, aliás vocês sabiam que ela quem vai custear as viagens de Piqué para a Flórida para ver os filhos? Mas o fato fica ainda mais interessante, porque ela exige que ele não leve a namorada nos encontros com as crianças, de acordo com o jornalista Jordi Martin.

As más línguas contam que ela proibiu a aparição da namorada e da ex-sogra. Os dois chegaram a um acordo na justiça e decidiram que nos EUA as crianças teriam mais segurança e privacidade.

“Ela ia sair há alguns meses, mas neste tempo ela foi adaptando a casa em Miami. Ela fez várias obras, entre elas colocou um elevador para o pai dela. Eles me disseram que em 15 ou 20 dias o trabalho vai acabar e que dia 1° de abril, ela vai se instalar em Miami com os filhos”, garantiu o jornalista.