Seu Sidney De Oliveira negocia criação da UltrafarmaTV

O fundador e presidente da rede de farmácias Ultrafarma, Sidney de Oliveira anuncia sua própria rede de TV em breve.

Meus amores, sabe aquele tiozinho simpático que tem duas farmácias do lado do Metrô em São Paulo? Que vive lançando vitaminas na Sônia Abrão? Pois bem, Sidney Oliveira, que é o fundador e presidente da rede de farmácias Ultrafarma anuncia nas próximas semanas a sua própria TV, a Ultrafarma TV.

Sua programação será transmitida pela Banda Ku. A grade já está sendo produzida e contará com até três horas de conteúdos infantis, séries e novelas mexicanas, e um espaço católico, com transmissão de missas, além de anúncios dos produtos da linha Sidney Oliveira.

“Vai ser um canal para a família brasileira”, diz Oliveira à Oeste. “Terá diversão, entretenimento, evangelização. Quero levar a palavra de Deus para as pessoas que estão em dificuldade. É uma coisa que eu já venho fazendo. Se Deus quiser, vai dar para ampliar muito esse canal”.