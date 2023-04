Sertanejo, querido por Gusttavo Lima, morre vítima de câncer

Devido às complicações da doença, Ricardo estava internado em uma clínica na Zona Sul do Rio de Janeiro.

É com muita tristeza que venho contar para vocês sobre essa terrível perda do mundo sertanejo. Nesta terça-feira (11), morreu o cantor Ricardo, que integrava a dupla sertaneja Rômulo e Ricardo, junto com o seu irmão, vítima de um câncer bem agressivo.

O sertanejo, de apenas 30 anos e que desde o início do ano estava cancelando diversos compromissos de trabalho devido ao tratamento da doença, estava internado na Clínica São Vicente, na Gávea, bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro, na hora de sua morte.

Junto ao seu irmão, Ricardo vinha encantando a todos com a sua voz impecável, incluindo o maior nome da música sertaneja atualmente, Gusttavo Lima, que chegou a chamar a dupla para fazer uma participação especial em um de seus shows.

De acordo com a assessoria da dupla, o corpo de Ricardo foi velado desde às 22h de ontem (11) às 10h de hoje (12), no Ginásio Poliesportivo, no bairro do Bananal, sendo enterrado no Cemitério de Guapimirim.