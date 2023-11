Sérgio Cabral anuncia que será candidato a Deputado Federal em 2026

Ex-governador do Rio ficou preso por 6 anos, permanece inelegível por causa da Lei da Ficha Limpa e ensaia volta à política.

Gente, vocês sabem que o jornal de Brasília tá muito carioca hoje, então vamos a mais uma noticia do Rio: o ex-governador do Rio Sérgio Cabral anunciou que pretende voltar para a politica em 2026 como deputado federal. Essa declaração foi dada ao jornalista Eduardo Tchao, durante seu podcast Papo com Cabral. O trecho da resposta foi publicado pelo jornalista no Instagram na 6ª feira (17).

“É um cargo que nunca exerci e que eu gostaria de ver a pluralidade brasileira, conhecer mais o Brasil profundamente. Com mais de 500 deputados federais, você vai entender mais o Brasil e defender o Rio de Janeiro”, afirmou Cabral.

O ex-governador reforçou que a candidatura só será possível se a Justiça “permitir”, pois está impedido de concorrer a cargos eletivos pela lei da Ficha Limpa, já que ele foi condenado em 2ª instância. Cabral ficou na cadeia por 6 anos. Foi preso durante a Operação Lava Jato em 2016. Deixou a prisão em dezembro de 2022 por uma decisão do STF (Supremo Tribunal Federal).