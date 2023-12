“Seres de luz que esquecem o que já aprontaram por aí”, Lucas Rangel rebate Kéfera

A influenciadora contou que não vai para Farofa da Gkay porque não combina mais com ela, que está focada no seu canal do Youtube

Foi só Kéfera mostrar que evoluiu. Aloca! Que os amigos de Gkay usaram suas redes sociais para se pronunciarem diante de sua evolução espiritual para não ir à Farofa da Gkay. Lucas Rangel viu o motivo de Kéfera não ir para a festa e rebateu à altura. “Eu simplesmente racho de quem espera a farofa chegar pra poder falar que não vem, que não gosta, que é ser evoluído… Tudo pra ver se sai em página de fofoca. Se acha tão uó, por que perde tempo falando, né? Seres de luz que esquecem que já aprontaram por aí… Ai se eu falasse!, disse. Ele ainda completa: “Se eu não quero ir em algo, se não gosto, não faz sentido, fico calado. “Ai que todo mundo lá fica forçando atenção”, igual você agora, né mona?. Ai mona então tá”, finalizou.