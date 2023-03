SERASA cobre Drake por não pagamento do cachê que recebeu para se apresentar no Lollapalooza

Cantor canadense tenta dar um calote na produção do festival por não reembolso do cachê

Quando a gente pensa que o Drake não ia apontar mais, depois de cancelar seu show no Lollapalooza às vésperas da apresentação. Parece que o Drake e seus agentes esqueceram de fazer o PIX para devolver o cachê milionário para cantar no festival.

Drake decepciona novamente. Entenda! (crédito: reprodução)

O valor do cachê acordado entre Drake e Lollapalooza para o show em solo brasileiro brasileiro era de U$ 4 milhões, equivalente a R$ 21,2 milhões na cotação atual. Esse valor foi devidamente pago pela produção do evento antes do cantor cancelar sua apresentação.

Diante de tantas gafes que cometeu aqui no Brasil, se não quiser levar a fama de caloteiro. Saiba que a produção do Lollapalooza segue aguardando o reembolso do seu cachê, tá bom Drake?