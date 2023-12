“Será que tenho que mexer no meu rosto, será que não tá bom assim?”, Camila Queiroz sobre pressão para fazer plásticas

A atriz desabafou sobre situações que passou por causa da pressão estática constante imposta pela sociedade.

Quando poderíamos imaginar que a Camila Queiroz, que é considerada uma das mulheres mais bonitas do Brasil, já foi vítima da pressão estética que é imposta pela sociedade. A atriz abriu o seu coraçãozinho e soltou o verbo sobre todas as situações bastante desconfortáveis que enfrentou e lhe afetam até hoje, principalmente nas redes sociais.

Afinal, Camila já havia relatado no passado sobre os comentários inconvenientes nas suas fotos para ela colocar silicone nos seios, alegando que só falta isso para ela ser perfeita. Oi?! Meus amores, com ou sem silicone, essa mulher já é belíssima, ok? Cami, você é maravilhosa amiga, não liga para esses chatos, não.

“O que a gente mais vê nas redes sociais hoje são jovens buscando a perfeição, cedendo à questão estética. A gente tem filtro que mexe com a cara [nas redes sociais]. Eu já me questionei com filtro, [pensei:] ‘Será que tenho que mexer no meu rosto, será que não tá bom assim?’”, contou ela, durante painel na CCXP sobre Beleza Fatal, primeira novela da HBO Max.

“Tinha pessoas vindo nas minhas redes e dizendo que eu precisava fazer cirurgia plástica pra ficar melhor”, revelou Camila Queiroz, intérprete da protagonista do folhetim, que terá como pano de fundo o universo das cirurgias plásticas e dos procedimentos estéticos.

“É tão delicado, mas tão importante. E que bom a gente hoje tem a novela pra falar disso com sensibilidade. Acho que a gente está tão suscetível a isso e fico muito feliz que, na novela, a gente pode tratar desse tema com profundidade. Com paixão. A gente pode alertar principalmente as mulheres”, declarou a atriz.