Será que tem volta? Wanessa Camargo fala sobre Dado Dolabella e deixa fãs em alerta: “Nunca digo nunca!”

Alerta de possível reconciliação bombástica no ar! Wanessa Camargo, nossa eterna princesa do pop nacional, deixou a internet em polvorosa após abrir o coração sobre Dado Dolabella! Os dois, que terminaram o relacionamento em fevereiro deste ano, ainda podem ter um novo capítulo nessa novela da vida real!

Durante uma entrevista reveladora à influenciadora Maya Massafera, Wanessa soltou uma frase que já virou manchete por todo lado: “Eu nunca digo nunca”. E completou: “Eu acho que eu estive em um relacionamento atrás do outro, eu preciso de um tempinho para mim. Eu tenho carinho pelos relacionamentos que eu tive”.

Mas o plot twist veio logo depois: “Olha o que aconteceu comigo e com ele. A gente retomou nosso relacionamento depois de 18 anos sem se ver, eu não sei… Eu nunca falo nunca”. GENTE!? É ou não é o prenúncio de um revival?

Relembrando: Wanessa e Dado reataram em 2022, após quase DUAS DÉCADAS afastados! A reconciliação rolou logo depois do divórcio da cantora com Marcus Buaiz, com quem ela teve dois filhos. E apesar do clima de “segunda chance”, a relação não teve a bênção de Zilu Godoi, mãe da artista, que não escondia seu descontentamento com o genro — foi climão real!

No início de 2024, Wanessa anunciou discretamente o fim do namoro com Dado e revelou ao portal LeoDias que nem mesmo a família sabia do rompimento. “Ninguém da minha família sabe, meus filhos”, disse, deixando claro que o coração ainda estava em modo “silêncio total”.

Agora, vivendo um ano intenso e celebrando 25 anos de carreira, Wanessa garantiu que o foco é o trabalho — mas deixou uma frestinha aberta para o amor. Será que o destino ainda reserva um plot romântico para esse casal? Ou é só carinho e nostalgia mesmo?

A verdade é uma só: com Wanessa e Dado, o jogo nunca está encerrado. E a gente? Tá aqui de camarote, de olho em cada capítulo!