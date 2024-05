Senado pretende aprovar “Orçamento de Guerra” para ajudar as vítimas das tragédias do Rio Grande do Sul

Amores, tenho certeza que, assim como eu, vocês estão acompanhando de pertinho o desenrolar da tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul, em decorrência das enchentes causadas pelo excesso de chuva dos últimos dias.

Diante disso, o Congresso Nacional colocou em análise uma proposta, que foi citada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), que visitou o estado neste domingo (05), de criar um “Orçamento de Guerra” com o intuito de ajudar as vítimas das calamidades decorrentes das mudanças climáticas, no estado.

“Há necessidade de retirar da prateleira e da mesa a burocracia, as travas, as limitações, para que nada falte ao Rio Grande do Sul para a sua reconstrução. Fizemos isso na pandemia, com muita altivez no âmbito do Congresso Nacional, com proposta de emenda à Constituição que apelidamos de PEC da Guerra”, iniciou o senador.

Além de Pacheco, outros políticos também fizeram propostas para ajudar os nossos irmãos gaúchos nesta tragédia que eles estão vivendo.

O senador Alessandro Vieira (MDB-SE) propôs uma PEC ao senado, a qual também trata sobre o tema e ele afirma já possuir as assinaturas necessárias para que a mesma possa tramitar.“Estou propondo na Câmara uma PEC para que o RS, neste momento de calamidade, possa atuar com orçamento de GUERRA. A realidade do estado não é para menos que isso. Situações catastróficas exigem medidas extraordinárias. Já estamos na luta para coletar as assinaturas necessárias”, justificou a deputada Fernanda Melchionna (PSOL-RS),após protocolar um projeto de mesmo teor.