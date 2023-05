Sem previsão de alta, Sidney Magal é transferido de hospital

O cantor foi internado após ter interrompido um show, na última quinta-feira (25), devido a um pico de pressão alta.

Gente, ontem (26) contei para vocês que na última quinta-feira (25) o cantor Sidney Magal foi internado após interromper um show que estava fazendo, em São José dos Campos, devido a um pico de pressão alta.

Porém, apesar do cantor ter dado as caras em suas redes sociais, para anunciar que estava bem e que só continuava no hospital para realizar alguns exames preventivos, os fãs seguem bem preocupados com o mesmo, principalmente após eles saberem que na noite de ontem (26), o cantor foi transferido para outro hospital, desta vez para o Hcor, em São Paulo.

De acordo com o G1, o cantor foi transferido de ambulância, por volta das 23h30 de ontem, para o novo hospital, que apesar de afirmar que o Magal está estável, afirmou que ele não tem previsão de alta.