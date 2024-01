Sem papas na língua, Luiza Brunet acusa Rodriguinho de assediar Yasmin Brunet no ‘BBB24’

Genteeee, não é nenhuma novidade que a Luiza Brunet já não faz mais questão alguma de disfarcar toda a sua indignação que tem com o cantor Rodriguinho. Depois de ver o cantor criticando sua filha, seja por conta do corpo ou da compulsão alimentar de Yasmin Brunet, a ex-modelo hablou horrores. Durante uma entrevista, a mãe da influenciadora digital afirmou categoricamente que o artista está cometendo assédio.

Luiza fez questão de destacar o primeiro acontecimento envolvendo Rodriguinho que a deixou irritada. “As críticas são difíceis de lidar porque são muito pesadas, né? A princípio era engraçado, mas acho que a coisa foi virando desnecessária. Eu lembro da primeira conversa entre eles [Yasmin e Rodriguinho], que eu já fiquei muito chateada. Na ocasião, ele falou assim: ‘Quem é Yasmin? Ela não é cantora, nem atriz, não é nada. Ela é só filha da Luiza Brunet’. Daí eu falei: ‘Quem é esse cara?’”, iniciou ela em conversa com a jornalista Fábia Oliveira, do Metrópoles.

Logo depois, a mãe da participante do “BBB24” detonou o cantor sem nenhuma dó: “Eu nunca ouvi falar na vida dele! Não é o tipo de música que eu ouvia, inclusive não é da minha geração, mas eu nunca tinha visto Os Travessos. Enfim, estranhei toda essa indelicadeza e depois eu vi que ele foi crescendo, ele foi crescendo e trazendo um desconforto para ela, uma coisa bem desagradável”.

Revoltada com as atitudes do artista contra sua filha Yasmin, a empresária chamou o artista de assediador. “Eu sinto vergonha por ele e fico muito chateada pela Yasmin, mas principalmente pela esposa dele que está na casa dele, vendo ele assediando ela desse jeito. E não vem me dizer que não é assédio, porque isso é sim. É um tipo de assédio desnecessário”, disparou Luiza Brunet.

Por fim, a ex-modelo afirmou que determinados comentários do cantor faz o problema de sua filha piorar ainda mais e citou um caso ocorrido recentemente. “A questão da compulsividade acontece quando algo está machucando demais. Então, ele trouxe esses gatilhos para ela ali dentro e, de alguma certa forma, é muito duro, né? De ver ela repetindo isso. Muitas vezes diariamente. Ele a agride com palavras, com gatilhos que faz com que ela reflita sobre isso. Num outro dia, eu fiquei impressionada quando ela ficou congelada depois de ele falar que ela ia sair rolando”, concluiu a mãe de Yasmin Brunet.