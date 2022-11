Seleção brasileira ficará hospedada em hotel de luxo com diária de até R$14 mil

O hotel possui 5 estrelas e fica localizado no Catar, a 20 minutos do aeroporto além de ter uma praia artificial com piscina e ondas

Quem pode, pode! E quem não pode chupa dedo do lado de fora e torce para o Brasil da mesma forma. Aloca! A nossa seleção vai ficar hospedada em um hotel de luxo no Catar, com diárias que podem chegar a custar até R$14 mil. O hotel possui tudo que nós pensamos quando a palavra luxo vem à nossa cabeça: praia artificial com piscina de ondas, boate, centro de convenções e 264 quartos, sendo 200 deles reservados apenas para a delegação brasileira. Tá passada? Cada jogador do time terá um quarto exclusivo e as diárias chegam ao valor estimado de R$14 mil. De acordo com a CBF, o local foi escolhido por causa da privacidade e logística da equipe na locomoção até o estádio nos dias de jogo.