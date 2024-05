Seis pessoas são encontradas com vida em Gramado; três ainda continuam desaperecidas

Genteee, trago uma excelente notícia sobre a tragédia que atingiu a cidade de Gramado, região serrana do Rio Grande do Sul. No fim da tarde desta sexta-feira (3), a Dra. Mariana Melara Reis, que é uma das coordenadoras do Gabinete de Crise, ressaltou que seis das nove pessoas que foram dadas como desaparecidas no fim da tarde de quinta-feira (2), mas seis delas foram localizadas com vida pelas forças de segurança durante esta sexta-feira (3).

Com isso, três pessoas continuam desaparecidas em Gramado, todos na Linha Pedra Branca no local do deslizamento que acabou com a vida de três pessoas da mesma família.

“Nós tínhamos ontem nove pessoas desaparecidas no município. Seis foram localizadas com vida e três seguem desaparecidas, infelizmente na área onde as residências foram soterradas na Pedra Branca”, destacou ao Acontece Gramado a Dra. Mariana.

Agora, o Gabinete de Crise e as forças de segurança continuam trabalhando nas buscas pelos três desaparecidos, numa corrida contra o tempo para evacuar áreas de risco nas encostas, sempre de maneira preventiva. Os gestores pediram para que os moradores atendam as notificações e solicitações de saída das áreas de risco. Os locais de maior atenção no momento são a região do bairro Piratini e Altos da Viação Férrea.

Felizmente, na sexta-feira (3), foi de pouca chuva e tempo seco na maior parte do período. O que é uma trégua para Gramado e Canela que estão com o solo muito encharcado devido aos mais de 500 mm de precipitação em três dias seguidos de chuva (entre segunda e quinta-feira).