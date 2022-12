“Sei que o mundo está contra você…. mas tô do seu lado”, dispara Álvaro Xaro

Influenciador amigo de Gkay ficou do lado da amiga depois da internet atacar a influenciadora

Eu não sabia que as piadas no ‘Melhores do Ano’ fossem gerar essa avalanche de boatos sobre Gkay não ser quem ela finge ser todo esse tempo. A influenciadora sofreu diversos exposeds na internet e Álvaro Xaro não deixou de apoiar a empresária e contar que está do seu lado para o que der e vier.

“Sei que o mundo está contra você…. mas tô do seu lado. Pra te dar apoio e puxão de orelha quando preciso. E você sabe disso. Aí agora é eu e tu contra o mundo. Depois a gente vê no que dá. Te amo. De sempre para sempre”, disse ele.

Vale ressaltar que os dois são amigos de longa data e que chegaram a gravar conteúdos juntos, principalmente com os famosos vídeos de brinquedos da influenciadora e dos seus acessórios icônicos.