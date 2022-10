Segura peão! Pabllo Vittar leva tombo em show

Cantor caiu do palco do seu show em Manaus

Yuque? Mana senti o impacto aqui do meu Leblon, dá para acreditar? Aloca! Pabllo Vittar levou o maior tombo do palco de um show em Manaus nesta terça (11). A musa pisou em falso enquanto fazia as performances dos seus hits para a plateia e acabou se machucando.

Vittar ainda contou que os machucados não foram nada demais, mas que os arranhões estão marcados no seu braço e ombro esquerdo, ainda bem que foi só um susto.

Os fãs ainda ficaram preocupados com o estado da musa, mas ela reforçou que tudo não passou de um susto.