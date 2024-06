Secretaria de Segurança Pública se pronuncia sobre a morte de Nahim

Minha gente, após muitas notícias sobre a morte do cantor Nahim circularem na web, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo finalmente se pronunciou sobre o assunto, revelando que, segundo a Polícia Civil, o cantor foi vítima de um “acidente doméstico”.

De acordo com as autoridades, o cantor morreu, após cair da escada de sua casa em Taboão da Serra, em São Paulo, o que fez com que o seu caso fosse registrado como morte suspeita.

“Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, no local, apuraram que a vítima estava sozinha em casa, quando caiu da escadaria da residência. O Corpo de Bombeiros e o SAMU foram acionados e constataram o óbito. O corpo foi encaminhado ao IML e o caso foi registrado como morte suspeita na 1ª DP de Taboão da Serra”, notificou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.