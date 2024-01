“Se você continuar com essa compulsão aí, vai sair rolando aqui da casa” Rodriguinho comenta quando Yasmin contou que voltou a ter compulsão alimentar

Mais uma vez, o cantor Rodriguinho voltou a falar sobre o corpo de Yasmin Brunet, só que desta vez, ele despejou tudo isso na cara dela. O pagodeiro aproveitou que estava almoçando com a modelo para lhe dar aquele “conselho de amigo” sobre a quantidade de comida que ela tem ingerido nos últimos dias.

“Cuidado que nós estamos no sexto dia. Se continuar com essa compulsão aí, você vai sair rolando daqui da casa”, disse ele.

A loira deu risada e escondeu o rosto com os braços, visivelmente constrangida com o comentário. “Eu sei”, disse ela, dando uma leve risada. Enquanto isso, Wanessa Camargo e Lucas Pizane, que também estavam na mesa do quarto do líder, engataram um assunto paralelo.

“Eu preciso ganhar alguma coisa, para dar uma reviravolta na minha cabeça…”, disse a filha de Zezé di Camargo, ignorando as falas do ex-Travesso –apesar de ele falar mais alto que os demais.

“Já pensou? Ganha e sai rolando na frente do coiso….”, continuou o cantor, rindo. “Ah, é campeã! Rolou, atropelou o [Tadeu] Schmidt”. Yasmin apenas permaneceu quieta.

“Não vem, não. Na hora de ser minha amiga, não vem rolando, não. Foi amiga de todo o mundo toda chique, na minha hora você vai sair rolando?”, reiterou o cantor.