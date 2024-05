“Se Trump for preso, apresento o programa de cueca”, afirma Datena

Gente, estava aqui conversando com uma amiga minha pelo Facetime , quando ela me contou de uma promessa que o Datena fez no programa ao vivo que me deixou de cara no chão. Parece que na tarde desta quinta-feira (30), o apresentador do Brasil Urgente prometeu que apresentaria o jornal apenas de cueca caso o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, seja preso.

Datena tinha certeza de que o norte-americano sairia vitorioso do julgamento, mas o júri escolhido para julgá-lo parece pensar diferente, já que Trump foi declarado culpado pelos 34 crimes que estava sendo acusado.

Essa promessa do Datena em apresentar o “Brasil Urgente” de roupas íntimas surgiu por causa de uma aposta que o jornalista fez com o colega de trabalho Eduardo Barão. O repórter estava comentando sobre a possibilidade de Donald Trump ser declarado culpado a qualquer momento e, poderia ter sua prisão decretada. “Se o cara (Trump) for preso eu apresento o programa de cueca como naquele Brasil e Alemanha”, garantiu o jornalista.

Na noite desta quinta-feira (30), Donald Trump acabou por se tornar o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos a ser condenado por um crime. Dentre os 34 crimes dos quais ele estava sendo acusado, está a fraude contábil, que teria ocorrido durante as eleições de 2016.