“Se tem uma coisa que não sou é vitimista, porque vítima eu fui”, declara Juliette

Em entrevista para o ‘Gabi de Frente de Novo’ a cantora contou que sempre reagiu quando foi vítima

Acho que é por isso que os fãs de Juliette aclamam tanto a musa, que ganhou os corações dos brasileiros no BBB. A mulher é um luxo no posicionamento e não erra ao declarar que foi vítima de muita coisa, mas vitimista jamais. Em entrevista a ‘Gabi de Frente de Novo’ ela conta que sempre reagiu aos ataques.

“Eu fui vítima da falta de escolaridade dos meus pais, da pobreza, do ensino público e do machismo. Eu fui vítima de tantas coisas, mas eu fui só vítima, porque eu reagi a todas elas, inclusive no programa tentaram me fazer [vítima] e eu não baixei a minha cabeça. Então eu fui vítima, porque todos nós somos uma vez na vida, mas vitimista nunca. Porque eu nunca aceitei, eu sempre lutei. Então essa crítica não me atinge porque ela não é real”, disse Ju.

Sabemos o tanto que a musa sofreu dentro do Big Brother na sua edição e sabemos como o público se revoltou em ver que tinham lados chamando Freire de vitimista. A gata é guerreira!