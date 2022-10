“Se eu sair é um alívio”, dispara Thomaz Costa na formação da roça

Ex-muso do Only Fans ainda recebeu as diretas da doutora Deolane depois dos acontecimentos dentro da Fazenda

Minhas manas do reality, alguém pode me explicar o que está acontecendo dentro dessa Fazenda? Pelo amor de Deus, já estou com os cabelos de pé. A formação da roça ontem (18), me deixou de boca aberta com as declarações fortíssimas e a troca de farpas entre Thomas e Deolane. O muso chegou a dizer que se saísse seria um alívio e ela rebateu de uma forma nada empática. “Se eu sair é um alívio”, disse Thomaz Costa já sentado no banquinho da roça ao lado de Deolane, que rebateu o comentário. “Ai pra mim também, mas eu ainda quero que você fique mais uma semana para ver se você toma mais uma cartelinha de remédio”, disse ela. Vale lembrar que Galisteu contou aos peões que Thomaz entrou da dispensa e pegou a caixa de remédios para se auto medicar. Ai gente, que pesado…