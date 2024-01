SBT traz de volta ‘As Aventuras de Poliana’ às 21h15

Essa notícia eu recebi da cúpula do SBT e é quentíssima para as minhas manas noveleiras que amaram acompanhar Poliana e suas aventuras pelo SBT. A emissora de Sisi decidiu reprisar a novela que fez a cabeça de crianças e adultos por todo o Brasil e de quebra foi uma das maiores produções do SBT.

“Vem com a gente, reviver as emoções desse grande sucesso. Ela está de volta, e vamos redescobrir o lado bom da vida mais uma vez: As Aventuras de Poliana”, sem fornecer detalhes sobre a data de estreia ou o horário de exibição.

“As Aventuras de Poliana” foi transmitida de maio de 2017 a julho de 2020, totalizando incríveis 564 capítulos. No ano passado, a emissora encerrou a exibição de “Poliana Moça”, a continuação centrada na adolescência da protagonista.

A novela será exibida de segunda a sexta, às 21h15, substituindo Cúmplices de um Resgate na grade da emissora.