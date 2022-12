“Saudades… viveria tudo de novo”, declara Jade Picon sobre BBB

Atriz contou que há um ano atrás estava ficando louca pensando no reality da Globo

O clima de ano novo tomou conta dos corações dos famosos com direito a repensar no que estavam fazendo no ano passado. Jade Picon não deixou de lembrar que no ano passado estava se descabelando com o BBB. A musa ainda disse para os seus seguidores que faria tudo de novo e participaria de outras edições do reality.

“Caraca… há um ano atrás eu tava quase ficando louca só pensando em como seria o BBB. Entrei e me entreguei! Que loucura! Saudades… viveria tudo de novo”, escreveu a jovem.

Vale ressaltar que sua participação no reality rendeu a muito burburinho, porque ela saiu de lá diretamente para um papel na novela das 21h.