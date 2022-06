Datena Chorão! Apresentador se emociona com elogios de Silvio Santos

Jornalista participou do famoso ‘Jogo das Três Pistas’ e recebeu os elogios de Sisi emocionado

O domingo foi cheio de emoções não só pelo dia dos namorados, mas pela participação de José Luiz Datena no ‘Programa do Silvio Santos’ para jogar o jogo das três pistas. O apresentador não deixou de rasgar elogios para o jornalista, que deixou ele às lágrimas de emoção. No programa ‘Melhor da Tarde’ desta segunda (13), Catia Fonseca conversou com Datena ao vivo e ele não deixou de falar sobre o momento.

“Foi o ápice da minha carreira. O momento mais emocionante na minha carreira. O Silvio sempre será o maior apresentador do Brasil, uma referência. Quando ele começou a falar sobre mim, não acreditei no que estava vendo. Fiquei mais apaixonado pelo Silvio”, disse para a apresentadora.

Silvio Santos se mostrou um grande fã do trabalho do jornalista nas coberturas de casos policiais. “Passou pela minha cabeça que eu poderia te trazê-lo ao programa em razão da sua atividade diária. A bandeirantes tem sido muito gentil comigo e com os outros canais de comunicação, tem sido um prazer muito grande, pela admiração que tenho pelo seu trabalho, não importa se você é o Datena, o que importante é que eu o acompanho, parabéns pelo seu trabalho. Você encontrou seu lugar, que Deus permita que você fique por muitos anos”, falou Sisi.

Cheirinho de amizade, hein gente. Já amo!