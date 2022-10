Sasha Meneghel sofre golpe e perde cerca de R$1,2 milhão

Filha de Xuxa Meneghel caiu em um golpe de criptomoedas, comandado pelo empresário Francisley Valdevino da Silva

Minha fofoqueiras de plantão fiquem espertas, porque se nem Sasha Meneghel está livre dos golpistas da internet, quem dirá nós! A filha de Xuxa foi uma das vítimas do empresário Francisley Valdevino, conhecido como ‘Sheik dos Bitcoins’, chegando a perder R$1,2 milhão.

De acordo com o G1, a informação foi confirmada pela Polícia Federal e consta que a filha da apresentadora investiu na empresa e não recebeu os valores investidos. Além da estilista, jogadores de futebol também caíram no golpe, mas não tiveram seus nomes revelados na mídia, ainda…

Na operação foram apreendidas barras de ouro, dinheiro em espécie, jóias, carros, relógios de luxo e outros bens ligados a Francisley. E não acabou, porque o grupo de “criptomoedas” é suspeito por fraudes milionárias com vítimas no Brasil e no exterior.