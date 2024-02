Sasha homenageia Xuxa no baile da Vogue

Genteeeee, eu não sei vocês, mas eu simplesmente amei a temática do Baile da Vogue que aconteceu neste sábado (3) no Copacabana Palace, zona sul do Rio de Janeiro.

Com o tema Galáctika, o Met gala de Carnaval reuniu como sempre uma lista de convidados digna de uma constelação inteira. E a Sasha Meneghel foi uma das maiores estrelas dessa noite fashionista.

Convidada pela Eudora, Sasha decidiu homenagem sua mãe, Xuxa recriando um figurino usado pela eterna rainha dos baixinhos no filme “Xuxa e os Trapalhões”, em 1989.

“Além da minha mãe ser uma referência para mim, ela tem uma infinidade de looks que combinam muito com o tema. Foi muito divertido revisitar o acervo dela”, conta.

Sasha também confessou que costuma se aventurar no closet da apresentadora com certa frequência para quando está buscando looks icônicos.. “Ela tem um acervo incrível, que também serve como inspiração para mim quando desenho minhas roupas!”, explica Sasha, que é formada em Design de Moda pela The New School Parsons, em Nova Iorque.