Sarah Aline, ex-BBB, recebe críticas sobre aparência e desabafa: “Não tenho problema com minha pele”

Sarah Aline soltou o verbo e desabafou diante das críticas dos internautas diante de sua aparência. A musa publicou um print de uma mensagem que recebeu de uma internauta que criticou a sua pele, suas roupas e as fotos que postava no Instagram.

“Não sou de compartilhar as coisas ruins que chegam no meu Direct, porque eu gosto de evidenciar as coisas boas que me mandam, as boas experiências que eu tenho com as pessoas que me admiram e que estão ali com os meus fãs, mas essa foi tão bizarra”, desabafou.

“É tão desgastante que eu senti a vontade de colocar no Twitter. Porque são pessoas que se sentem nesse direito, mas eu acho que a gente tem uma oportunidade de falar sobre essa problemática que é sobre corpos reais dentro da internet e vidas reais”, afirma ela, que completa: “Fiquei muito chateada. Eu não tenho problema nenhum com a minha pele, tá tudo bem comigo”.