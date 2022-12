Samuel L. Jackson é pego curtindo pornô nas redes sociais

Ator não sabia que as curtidas eram públicas e curtiu diversos vídeos pornô de homens e mulheres se relacionando

Terra de ninguém? Todos nós sabemos que o Twitter é um lugar onde se encontra tudo, até o que não queremos. Samuel L. Jackson foi um dos famosos que foram pegos com a boca na botija, usando Twitter para um fato curioso: vídeos pornô.

Acontece que o ator não sabia que os vídeos curtidos aparecem na sua timeline para que todos vejam, aí vocês já podem imaginar o que rolou, né?

Vários vídeos ficaram no feed do ator de homens e mulheres se relacionando. As publicações foram apagadas e ele fez a egípcia, não se pronunciando sobre o caso, mas a mídia não perdoou.