Sammy Sampaio revela que se casar com Pyong Lee foi o seu pior erro no dia do seu casamento

Sammy Sampaio está com língua igual a um chicote! A influenciadora não teve papas na língua na hora de dizer que seu maior erro no dia do seu casamento com Pyong foi ter subido ao altar com o hipnólogo.

“Comente aqui o maior erro que você cometeu no dia do seu casamento para que outras noivas não façam o mesmo”, dizia a publicação.

Com sinceridade, a loira revelou qual foi o seu grande erro ao se unir com o ex-BBB. “Casei”, escreveu Sammy, que hoje já vive um novo relacionamento com o atleta e empresário Nikolaj Sojka.