Samara Felippo ironiza notificação do pai dos seus filhos para redução de pensão

Leandrinho Barbosa, ex-jogador de basquete, quer diminuir o valor pago aos filhos que o casal teve quando estiveram juntos no passado

Pensão alimentícia é um assunto que gera polêmica e eu já dei detalhes sobre diversos casos para vocês aqui nessa coluna. Samara Felippo usou sua voz para chegar nos extremos e ironizar o pedido do seu ex-marido pela redução da pensão alimentícia que dá para os filhos.

“Hoje, eu acabei de receber outra notificação extrajudicial, mas eu não vim aqui reclamar não. Parece que eu estou, mas não. É, ele mandou outra. Nossa eu recebo sempre isso aqui em casa”, ironizou.

Ela ainda completou: “Gente, pensa, contando com as minhas, a primeira do primeiro casamento, mais duas agora dessa, uma que ele tá pedindo DNA. Mas isso não tem nada a ver comigo. Aliás tem sim, reduz a pensão. Como é que uma pessoa pode sustentar tantos filhos assim gente? Não é o ideal, não é o ideal”, declarou.