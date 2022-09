Saiu do muro: Angélica escolhe seu lado na política e revela seu voto

Apresentadora contou que não foi fácil escolher o candidato, mas que a escolha já foi feita

Ai Angélica, o que dizer? Só amores por essas apresentadoras que emitem opinião política dando um baile na nova era de influenciadores digitais. Angélica contou que não foi fácil escolher seu candidato para as eleições de 2022, mas que no final a escolha já estava feita, decidindo votar no Lula.

Esta declaração foi dada ha mais de 1 mês. Mas de fato tive muita dificuldade em decidir meu voto. Vale ressaltar que em tempo algum cogitei votar no atual presidente. Por fim, decidi votar no Lula. https://t.co/lOQyPVvZ37 — Angélica Huck (@angelicaksy) September 28, 2022

A apresentadora ainda disse que nunca cogitou votar no atual presidente para o cargo, dizendo que escolheu a democracia e alguém que cuide das florestas brasileiras.

“Minha posição hoje é a democracia. Alguém que cuide, que se preocupe com a nossa floresta. Alguém que fale de amor e não de ódio, que se preocupe com a saúde mental das pessoas”, disse.