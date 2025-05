“Sair da minha zona de conforto.”, declarou Marina Ruy Barbosa ao aceitar interpretar Suzane von Richthofen

Gente, estou aqui na praia do Leme comendo meu amado queijo coalho com mel e tomando um matezinho gelado quando recebo um áudio da minha amiga do Cosme Velho comentando sobre o novo personagem da Marina Ruy Barbosa.

A atriz decidiu revelar o verdadeiro motivo de ter aceitado interpretar a Suzane von Richthofen na série Tremembé, do Prime Vídeo. Na tarde desta sexta-feira (2), em uma entevista com a V Magazine, ela disse que topou esse desafio, pois era uma oportunidade única em sua carreira de fazer algo fora de sua zona de conforto.

Na série Tremembé que vai estrear na Prime Vídeo, Marina vai encarar o desafio de interpretar a mulher que ficou conhecida nacionalmente por ter arquitetado o assassinato dos próprios pais. Ainda assim, a famosa está bastante animada com o projeto do streaming.

“Esse projeto me deu a chance de explorar uma faceta diferente do meu trabalho como atriz — o público vai ver uma personagem bastante distinta daquelas que estou acostumada a interpretar, pelo menos na televisão”, justificou.

Para quem não sabe, Tremembé é uma série de ficção baseada nos livros do jornalista Ullisses Campbell, que registrou a rotina e as relações de criminosos condenados que cumpriram pena ao mesmo tempo na Penitenciária Doutor José Augusto César Salgado, conhecida como Tremembé II. No local, estiveram presas figuras como Suzane, Elize Matsunaga e Anna Carolina Jatobá.

“Tudo começa em Tremembé, penitenciária brasileira conhecida como a ‘prisão dos famosos’ — cenário da história que está prestes a ser contada”, explicou a atriz.

Marina destacou que o seriado não se trata de uma reconstituição literal, mas de uma obra de ficção inspirada em casos verídicos. “É uma série de ficção inspirada em histórias reais de algumas das detentas que passaram por essa unidade prisional, condenadas por crimes brutais — casos que marcaram a história do Brasil e mobilizaram o país inteiro”, afirmou.

Sobre a composição de sua personagem, a artista enfatizou o intenso processo de preparação que precisou fazer. “Esse tipo de papel exige muito estudo e dedicação ao desenvolvimento da personagem. Foi um desafio romper com a visão pública e os preconceitos que cercam a figura de Suzane, para que uma nova camada da personagem pudesse emergir.”

Ela também explicou que a série vai se concertar nas dinâmicas entre as detentas dentro da penitenciária. “O público acompanhou essas histórias pelo lado de fora dos muros da prisão. Mas, pela primeira vez, somos apresentados a uma outra perspectiva: as relações, alianças e dinâmicas de poder que se formaram dentro da penitenciária”, explicou a atriz.

Completando 20 anos de carreira em 2025, Marina enxerga Tremembé como um divisor de águas em sua vida artística. “Acabamos de encerrar as filmagens, e a série será lançada mundialmente no Prime Video no segundo semestre de 2025. Estou ansiosa para para ver o resultado final”, afirmou. “Hoje, busco justamente sair da minha zona de conforto.”.