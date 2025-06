Saiba quem é a prefeita de Marituba que viralizou dançando de biquíni nas redes sociais

Gente, estava trabalhando com meu MacBook no conforto do meu escritório. Eis que decido fazer uma call com uma amiga paraense a fim conhecer mais detalhes sobre a vida da prefeita de uma cidade metropolitana de Belém que se envolveu em polêmica após publicar um vídeo de cunho sensual na web.

Após a repercussão negativa de um vídeo em que aparece arriscando passos de forró usando apenas um biquíni da cor nude, a prefeita de Marituba, Patrícia Alencar (MDB-PA) rompeu o silêncio alegando que as críticas recebidas pela publicação privada são desproporcionais e de cunho misógino.

“Gente, sério que essa confusão é por causa de uma mulher de biquíni? Isso é machismo, evoluam! Mulher pode ser trabalhadora, mãe e ‘bonitinha’. [O vídeo é de] uma mulher feliz e nada mais. Se é engajamento que vocês querem… Tá bom, então!”, retrucou a gestora nos stories.

A prefeita Patrícia Alencar rebateu as críticas que recebeu, considerando machismo

Pernambucana, empresária e mãe de três filhos, antes de chegar à política, a prefeita sonhava em cursar medicina. E após meses de estudos e comprometimento, Patrícia conseguiu, mas desistiu da faculdade para investir no setor empreendedor.

Na política, Patrícia Alencar decidiu concorrer à prefeitura de Marituba em 2020, e venceu as eleições apresentando pautas voltadas à mulher, à juventude e a garantia de mais oportunidades de emprego e renda à população.

Patrícia Alencar foi reeleita em 2024, e tem como principais pautas a mulher, a juventude e a geração de emprego e renda.

Em 2024, a prefeita foi reeleita com folga em relação ao segundo colocado, sendo 71,50% contra 18,11% do opositor. A gestora recebeu um total de 50.934 votos.

Bem, apesar da repercussão negativa do vídeo polêmico, os moradores da cidade paraense se dividiram entre apoio à força e independência de Patrícia e a incompatibilidade do conteúdo com o cargo que ela exerce.