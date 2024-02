Saiba quem é a italiana que roubou saliva para provar que é herdeira bilionária da Lamborghini

Gente, quando li esse babado que uma amiga minha lá da Europa me mandou pelo meu Whatsapp , eu fiquei totalmente de cara. O babado é o seguinte, meus amores. Parece que uma esteticista italiana Flavia Borzone alega ser a herdeira bilionária perdida do clã Lamborghini e para provar seu parentesco, ela recorreu a diversos detetives particulares para consegui amostra de DNA da cantora Elettra Lamborghini, e assim, comparar parentesco como a suposta meia irmã. A disputa gira em torno da reivindicação de Borzone , a parte da herança do clã Lamborghini, conhecido pela produção de carros superesportivos que lhe é de direito.

Segundo Flavia, sua mãe, a cantora de ópera Rosalba Colosimo, teve um romance com Tonino Lamborghini –fundador da marca, Ferruccio Lamborghini– nos anos 80, e engravidou dela. Ela disse que conseguiu uma amostra de saliva de Elettra Lamborghini através de um canudo, visando realizar um exame de DNA.

Segundo o jornal britânico The Telegraph, essa amostra de DNA foi testada na Universidade de Ferrara, onde disseram que a amostra genética provava que Borzone e Elettra eram de fato parentes.

Lamborghini nega o relacionamento e entrou com uma ação contra Borzone e sua mãe após a divulgação do caso. Os advogados da família também alegam que a saliva de Elettra foi coletada de forma ilegal, então não pode ser considerada uma prova no processo. Borzone disse que apenas deseja ser reconhecida como filha após anos sem conhecer a identidade de seu pai.