Saiba qual foi o discurso de Tadeu Schmidt para expulsar Cara de Sapato e Guimê

O apresentador anunciou a todos os participantes que a decisão foi tomada pela direção do programa na noite de ontem (16) e que Dania Mendez não era culpada

Depois que a web veio abaixo com uma festa do líder pra lá de cheia de burburinho e acontecimentos que não passam despercebido dos internautas, Tadeu Schmidt contou a aos brothers que Guimê e Sapato seriam eliminados. No seu discurso, ele não deixou de falar sobre a nova participante e o respeito que ela merece.

“Estou aqui para falar de algo bem desagradável. Temos na nossa casa uma visitante…como todas as mulheres, merece respeito absoluto. A partir de tudo que vimos e ouvimos, não gostamos do que vimos ontem. Sapato e Guimê passaram dos limites ontem”, iniciou.

Cara de Sapato e MC Guimê estão eliminados do #BBB23. #RedeBBB pic.twitter.com/1tWyaA3VSk — Big Brother Brasil (@bbb) March 17, 2023

Sapato e Guimê se despediram dos colegas de reality e não deixaram de ficar com cara de chocados quando receberam a notícia.