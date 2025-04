Saiba por que Antonio Fagundes decidiu pedir demissão da Globo após 44 anos na emissora

Amigas, tive que sair correndo pela casa fechando todas as janelas, pois começou a cair uma chuva torrencial aqui no Rio de Janeiro e enquanto estou secando a minha sacada, recebo uma mensagem no meu grupo de fofoqueiras.

Aconteceu que o Antonio Fagundes decidiu abrir seu coração e revelou o verdadeiro motivo de ter encerrado seu contrato com a Globo. O ator explicou que, durante as renegociações para renovação do seu vínculo, foi pego de surpesa por uma das exigências da emissora –a de que não teria mais um esquema especial para conciliar gravações com suas peças de teatro.

“Quando a emissora disse que eu não teria mais esse esquema de gravar segunda, terça e quarta para fazer as minhas peças, eu falei: ‘Não faço mais’”, disse o veterano em entrevista à colunista Mônica Bérgamo, da Folha de S. Paulo, neste domingo (20).

De acordo com Fagundes, a emissora foi quem saiu perdendo com o fim do seu contrato:

“Eu levei 44 anos para me especializar. Quando atingi o auge da minha especialização, eles mudaram o processo de produção. Perderam o investimento deles. Perderam o patrimônio deles (…). Alguns colegas de teatro reclamam sobre a TV, dizendo: ‘Eu não sou máquina’. Eu não. Eu queria ser uma máquina, a mais perfeita daquele processo.”