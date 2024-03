Saiba o motivo da internação da ex-mulher de Lucas Henrique, Camila Moura

Amores, lembram que ontem eu contei que a ex-mulher do Lucas Buda tava internada? Então, eu finalmente descobri o motivo pelo qual a Camila foi internada nesta quarta-feira (6). Por meio dos stories do seu perfil no instagram, a professora comunicou que já está em casa e bem.

“Passando aqui só para avisar que está tudo bem. Fui internada de manhã e cheguei em casa à tarde”, iniciou ela no post.

Em seguida, Camila detalhou sobre o verdadeiro motivo de sua internação. “Vou explicar rapidamente o que aconteceu comigo: eu tive uma crise de infecção urinária, provocada por desnutrição, eu tô comendo pouco, e desidratação”, afirmou.

A professora contou que depois de acordar pela manhã, ela não estava conseguindo urinar. “A bexiga foi doendo e ai graças a Deus, aqui perto da casa da minha amiga que eu tô ficando, tem um hospital. Um hospital público, deixar claro aqui, viva o SUS. Um atendimento excelente, fui muito bem atendida do momento que eu cheguei até o momento que eu saí”, disse.

Camila disse que chegou a desmaiar quando chegou no hospital. “Tenho só flashs da cadeira de rodas se mexendo. Precisaram colocar fralda em mim, fiquei um tempão no soro e no remédio. Vou ter que tomar antibiótico por alguns dias para resolver, tomar água, isotônico, tipo aquelas bebidas de água de coco e comer. Me cuidar”, explicou.

Ela ainda fez um alerta para os e pediu para que eles bebam água e se cuidem, promentendo que fará o mesmo. Camila finalizou a postagem agradecendo aos fãs e a equipe médica.