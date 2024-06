Saiba mais sobre o open xixi do São João de Campina Grande 

Amores, como bem sabemos nos períodos de megaeventos como Carnaval e São João, alguns moradores aproveitam para fazer uma graninha extra e até chegar a alugar o banheiro de suas casas por um valor simbólico. Mas o empresário Saulo Florindo foi visionário: ele abriu um “open xixi” na entrada do Parque do Povo.

Saulo é proprietário de um espaço que funciona como estacionamento de motocicleta. Mas por causa do São João, esse ano está proibida a proibição de veículo nos arredores do Parque do Povo. Foi assim que acabou surgindo a ideia do open xixi.

Então, ele alugou dois banheiros químicos e um amigo o ajudou a fazer o “design” do local. “Você compra sua pulseira e fica aliviando sua bexiga durante toda a noite no Parque do Povo”, disse em entrevista ao Splash.

O serviço funciona por R$ 2 por cada utilização do banheiro ou por R$ 10 a noite inteira, e eles aceitam pagamento em dinheiro em espécie e Pix, até terminar o último show da noite e o Parque do Povo começar a se preparar para mais um dia de atrações.

“A cada dia aqui fica mais conhecido e nós somos procurados pela comodidade, segurança e limpeza”, ressaltou o dono do Open Xixi.

Segundo o splash, durante o tempo em que ficaram no local, não foram formadas filas e ainda dizeram que o banheiro estava “limpinho”.

Saulo disse que ainda não havia lucrado com a iniciativa. “No momento a gente pode dizer que tá pagando as contas, agora vamos ver se vamos ganhar dinheiro”.