Saiba como Suzane Richthofen entrou para a faculdade de Direito

Minha gente, meu Whatsapp tá tocando feito com louco desde cedo. Tudo isso porque o babado que eu recebi é tão forte que precisei me sentar para ler. Parece que a Suzane von Richthofen voltou a estudar Direito nesta quarta-feira (28). Condenada em 2002 por sua participação na morte dos pais, ela retomou para o mesmo curso em que estava matriculada na época que aconteceu o assassinato. Ela tirou o sobrenome Richthofen depois de se casar com o médico Felipe Zecchini Nunes e deu à luz Felipe, seu primeiro filho, no fim do mês passado.

De acordo com o colunista Ullisses Campbell, do jornal O Globo, a ex-presidiária ingressou na Universidade São Francisco, no campus de Bragança Paulista (SP), onde mora com seu marido. Atualmente, chamada por Suzane Louise Magnani Muniz, a estudante de Direito não apareceu durante a primeira semana para evitar ter que se apresentar e revelar quem é.

Suzane fez o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e usou sua nota para conseguir desconto na faculdade de Direito. A mensalidade do curso custa R$ 1.220,68 no valor total, mas a instituição também oferece bolsas de 50% de desconto pelo sistema Prouni (Programa Universidade para Todos).

Ela tentou não chamar atenção com sua presença, mas obviamente a notícia de que Suzane von Richthofen estava frequentando a faculdade chamou a atenção de alunos e professores. Segundo a coluna de O Globo, pessoas entraram na sala de aula para fazer fotos e vídeos da novata, que não pareceu se importar.