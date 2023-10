Saiba como foi preso o 4° suspeito de ter atirado em Mingau, do Ultraje a Rigor

O quarto suspeito se chama Pablo William da Silva Mostarda; ele foi encontrado pela polícia em Taubaté (SP).

Neste sábado (14), a Polícia Militar de São Paulo conseguiu capturar e prender Pablo William da Silva Mostarda, um dos suspeitos de atirar em Rinaldo Oliveira Amaral, 56, o Mingau do grupo Ultraje a Rigor. O músico está internado desde 2 de setembro no Hospital São Luiz, da Rede D’Or, em São Paulo, e permanece com seu quadro de saúde estável.



Segundo a polícia, o suspeito foi capturado durante uma ação conjunta entre a equipe da 167ª DP (Paraty), policiais militares do Rio de Janeiro, além de agentes de Minas Gerais e de São Paulo auxiliando nessa ação. O real motivo da operação envolver os três estados é de que: “A respeito dos policiais de São Paulo, eles foram acionados pela possibilidade de fuga dos suspeitos, por conta da proximidade do estado com a cidade de Paraty, onde ocorreu o crime. Esse apoio é um reflexo de encontros entre as polícias que fazem divisa com o Rio de Janeiro.”

A polícia afirmou que, dos cinco suspeitos indiciados e com mandados de prisão em aberto expedidos pela Justiça, quatro já estão presos, mas um ainda segue foragido.