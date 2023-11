Saiba como Adriana Sant’Anna tira todo o cocô velho do seu intestino

A ex-BBB contou detalhes sobre o procedimento, o qual ela fez em uma clínica nos Estados Unidos.

Gente, já vou avisando que essa matéria é um pouco sensível, e um pouco digamos nojenta, mas a nossa coluna do lendário jornal de Brasília é mostrar absolutamente tudo, até uma ex-BBB expurgando um cocô, vamos aos fatos.

Recentemente a influenciadora e ex-BBB Adriana Sant’Anna publicou em suas redes sociais a técnica de limpeza que a mesma utilizou, para limpar o seu intestino grosso nos Estados Unidos.

“O dia que eu fui tirar todo o cocô velho do meu intestino”, escreveu a ex- BBB que logo em seguida mostrou uma mulher massageando a sua barriga e explicando como o tratamento em questão é feito.

“No Brasil se chama hidrocolonterapia e aqui nos EUA se chama colonic hydrotherapy. Eu fazia quando morava no Brasil, mas nunca imaginei que aqui tivesse… Até que fiz um post perguntando pra vocês se conheciam algum lugar aqui e me lembraram de por no Google! (risos)”, legendou a ex-BBB.